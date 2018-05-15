تعرف على النظام الغذائي “الأمثل” في رمضان (فيديو إرم)

قال استشاري التغذية العلاجية وأمراض السمنة، الدكتور هشام الوصيف، إن جسم الإنسان يأخذ احتياجاته من البروتينات والنشويات على 3 وجبات طوال اليوم في الأيام العادية.

وأضاف أنه في شهر رمضان تقل فترة الإفطار بسبب الصيام، ولذلك يجب تقسيم الوجبات من الإفطار إلى السحور، موضحًا أنه يجب عدم تناول الطعام مرة واحدة وتقسيمه إلى 3 أو 4 وجبات.

وأوضح الدكتور الوصيف في لقاء خاص مع “إرم نيوز” أنه يجب تناول كمية بسيطة عند الإفطار مثل كوب عصير أو كوب لبن مع 3 أو 5 تمرات، وبعد الصلاة تكون الوجبة الرئيسية والتي تحتوي على البروتينات والنشويات والخضار.

وتابع الوصيف أنه بعد صلاة العشاء والتراويح، يكون الجسم قد حرق جزءًا من الأكل، فنبدأ تناول الوجبة الثالثة والتي تتكون من حلويات أو فاكهة او عصائر لتعويض الجسم عن ما فقده من سكريات أثناء الصيام، مشددًا على ضرورة تناول السحور وهي الوجبة الرابعة وتكون بسيطة تحتوي على بروتين نباتي مثل الفول والجبنة والبيض والنشويات في صورة الخبز مع تناول كوب زبادي للحفاظ على المياه داخل الجسم.

وأشار استشاري التغذية العلاجية وأمراض السمنة إلى ضرورة الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة في رمضان، لأنها تسبب إجهاد المعدة وتشعر الإنسان بالتخمة والعطش.