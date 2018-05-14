لمرضى السكر والقلب.. هذه الوجبات خطرة في رمضان (فيديو إرم)

نصحت الدكتورة مها رداميس استشارية التغذية العلاجية والسمنة، مرضى السكر والقلب بالمحافظة على صحتهم خلال شهر رمضان والابتعاد عن الأكلات التي تسبب لهم مشاكل وخاصة الوجبات السريعة.

وبينت رداميس في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز” أن الوجبات السريعة تحتوي على الزيوت المهدرجة التي تسبب انسداد الشرايين وارتفاع نسبة الكوليسترول، موضحة أن تلك الأكلات تزيد مقاومة الجسم لعلاج الأنسولين لمرضى السكر.

وأضافت أن مرضى السكر والقلب يجب عليهم تقليل الأكل الذي يحتوي على الدهون والزيوت المشبعة، والاكتفاء بنوع واحد مقلي فقط على وجبة الفطار، حيث إن الغرام الواحد من النشويات أو البروتينات يعطي للجسم 4 سعرات حرارية، أما غرام الدهون فيعطي 9 سعرات حرارية.

كما نصحت الدكتورة رداميس مرضى السكر والقلب بتقليل كمية السكريات في وجبة الإفطار، وتناول الوجبات الصحية المتوازنة، مشددة على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه على وجبة السحور وتناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف ودهون نباتية مثل الفول مع زيت الزيتون.