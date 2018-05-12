8 سياسيين أمريكيين معارضين للماريجوانا دخنوا الحشيش.. فمن هم؟

تعاطى العديد من السياسيين حول العالم الماريجوانا “الحشيش” في أيام الشباب، قبل أن يتبوّؤوا مناصب سياسية عليا في بلدانهم، ليصبحوا من أكبر الداعمين لسياسات حظر استخدامه.

وواقعيًا لا يوجد سوى عدد قليل من السياسيين الذين اعترفوا علنًا بتعاطيهم الماريجوانا “الحشيش”، إذ يرصد التقرير التالي ثماني سياسيين ضد تشريع الماريجوانا ممن تعاطوها سابقًا.

باراك أوباما

ناقش الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما علانية تعاطيه ليس فقط للماريجوانا، بل أيضًا الكوكايين خلال سنوات مراهقته، وعلى الرغم من أنه ليّن موقفه تجاهها عند اقتراب انتهاء رئاسته، إلا أنه استمر خلال معظمها بفرض حظرها.

ربما لو كان أوباما قد احتضن الفكرة منذُ بداية ولايته، لكانت الولايات المتحدة تملك عددًا أكبر من الولايات التي تشرع استخدامه.

مايكل بلومبيرغ

ردًا عمّا إذا سبق وأن تعاطى الماريجوانا، أجاب عمدة مدينة نيويورك السابق، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2020، مايكل بلومبيرغ، نعم “بالطبع فعلت، واستمتعت به”.

ورغم استمتاعه بالتعاطي، إلا أن بلومبيرغ أبدى مرارًا معارضته لتشريع تعاطي “الحشيش”، إلا لأصحاب المليارديرات فقط، فهم من يسمح لهم بالاستمتاع بالماريجوانا، بحد تعبيره.

بيل دي بلازيو

ينظر إلى عمدة مدينة نيويورك الحالي بيل دي بلازيو، على أنه أحد أكثر السياسيين تقدمًا وإنفتاحًا في الولايات المتحدة، إلا أنه لا يدعم تشريع استخدام الماريجوانا للأغراض الترويحية، ورغم ذلك فإنه اعترف بتعاطيه الماريجوانا في الجامعة، ولكنه يرى أن تعاطي الماريجوانا هو مدخل إلى منصب عمدة مدينة نيويورك.

أندرو كومو

رغم تصريحاته المتكررة بأنه لن يسمح بتعاطي الماريجوانا لأغراض ترويحية، إلا أن حاكم نيويورك أندرو كومو تراجع عن موقفه تجاه تشريع تعاطي الماريجونا في الأشهر الأخيرة، وأصبح يدعم لجنة تدرس تشريع استخدامه.

ومع أنه اعترف بتدخينها وهو في سن مبكرة من عمره، إلا أنه رفض السماح للمرضى الذين يستخدمون الماريجوانا لأغراض علاجية، لأنه يضر بصحة الفرد.

نيوت جينجريتش

ربما تكون أسوأ حجة قدمها سياسي على الإطلاق للدفاع عن منع استخدام الماريجوانا، هو رئيس مجلس النواب الجمهوري السابق نيوت جينجريتش، حين برر لنفسه تدخين الماريجوانا عندما كان يافعًا، لكنه الآن لا يمانع سجن الناس لذلك.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال في عام 1996، حيثُ قال “عندما دخنته كان غير قانوني، لكنه لم يكن غير أخلاقي، الآن هو غير قانوني وغير أخلاقي، القانون لم يتغير بل الأخلاق فقط. لهذا السبب تذهبون إلى السجن أمّا أنا فلا”.

جون كاسيتش

يمتلك حاكم ولاية أوهايو جون كاسيتش سجلًا مختلطًا عندما يتعلق الأمر بالماريجوانا، فعلى الرغم من أنه وقّع على مشروع قانون يسمح بتعاطي الماريجوانا لأغراض طبية في الولاية، إلا أنه اتهم بجعل البرنامج مفرطًا في التقييد، ويرفض دعم التعاطي لأغراض ترويجية.

وانزعج كاسيتش وهو مرشح رئاسي سابق، عندما اعترف بتعاطيه الماريجوانا في الماضي، ربما لأنه يدرك أن ذلك يجعله يبدو كمنافق كبير.

ريك سانتورم

يتعبر ريك سانتوروم، وهو عضو سابق في مجلس الشيوخ من ولاية بنسلفانيا، أحد أكثر السياسيين محافظةً في أمريكا، الأمر الذي لا يكون مستغربًا بأن يكون معارضًا لتشريع الماريجوانا.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن سانتوروم وهو مرشح رئاسي سابق، أعترف أيضًا بتعاطيه الماريجوانا خلال سنوات دراسته في الجامعة.

تيد كروز

يعد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي تيد كروز من المحافظين الآخرين، الذين يعارضون تشريع الماريجوانا، في حين يسعى الديمقراطيون إلى استخدم هذه المسألة لإقناع الناس بالتصويت ضده، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ورغم معارضته لها، إلا أنه اعترف أيضًا بتعاطي الماريجوانا أثناء صغره.