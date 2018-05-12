للمرة الأولى.. إزالة ورم لمريض بتقنية “الكي الحراري” في الكويت

نجحت عملية تدمير ورم عظمي حميد من العمود الفقري أجريت لمواطن كويتي، على يد الطبيب الكويتي عبدالمحسن عبدالرضا الصحاف، وفق تقنية “الكي الحراري” بالأشعة التداخلية، والتي تعد الأولى على مستوى الكويت.

وكشف الطبيب الصحاف في تصريح صحفي، أن “نجاح العملية اعتمد على اختيار الزوايا والحرارة والوقت باستخدام تقنية (الكي الحراري)، دون إلحاق الضرر بالنخاع الشوكي أو جذور الأعصاب، بعد إخضاع المريض للتخدير العام”، وفقًا لصحيفة “الكويتية”.

وقال الطبيب، إن “تحديد أعراض الحالة المرضية جاءت بعد قراءة مفصلة لملف المريض الطبي وإجراء بعض الفحوصات الدقيقة التي كشفت وجود الورم، حيث تم حقن منطقة فوق الجافية الملاصقة للنخاع الشوكي بالسوائل؛ لإبعادها عن مكان الورم، حتى لا تصاب بأي ضرر أثناء الكي الحراري”.

وأضاف، أن “قسم الأشعة التداخلية لعلاج الألم بالمستشفى بدأ استخدام تقنية (الكي الحراري) بعد ثبوت فعاليتها العالية بالتعامل على مثل هذه الأورام”.

وعانى المريض، وهو في العقد الثاني من عمره، من آلام في أعلى الظهر منذ أكثر من عام، وخضع للعملية في مستشفى مبارك الكبير في العاصمة الكويت، واستغرقت ساعة ونصف الساعة.

ويشهد القطاع الطبي في الكويت تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث تم في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، إجراء أول عملية زراعة كبد لمريض مصاب بفشل تام، إضافة إلى إنجاز آخر سبقه بأيام وهو الأول في الشرق الأوسط، حيث تم زراعة قلب صناعي لطفل كويتي يبلغ من العمر 14 عامًا.