كيف يمكن لتناول المزيد من الطعام أن يقلل من وزنك؟

من الشائع أن يؤمن الكثير من الناس أن حساب السعرات الحرارية وقراءة محتويات عبوات الطعام أمر حيوي لخفض الوزن أو الحفاظ على القوام النحيف، ولكن الآن كشف خبراء التغذية أن كمية ما تأكله لا تحدد وزنك.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشفت دراسة علمية جديدة أن تناول المزيد من الطعام، وليس أقل، قد يساعد الناس على التخلص من الوزن أسرع، طالما يأكلون الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.

وتشمل هذه الأطعمة المعكرونة والأرز والفاكهة والخضراوات، لأن سعراتها الحرارية أقل لكل غرام مقارنة بأطعمة أعلى كثافة في السعرات الحرارية مثل الجبن والبسكويت، مما يعني أنه يمكنك تناول وجبات أكبر منها والحصول على خصر أصغر.

وبحسب الخبراء، فإن الشعور بالشبع هو مفتاح فقدان الوزن، وتناول وجبات أكبر يحقق هذه الغاية.

وفي الدراسة راقب باحثون من جامعة “ليدز” عددًا غير محدد من البدناء وهم يتبعون برنامج لإنقاص الوزن لمدة 14 أسبوعًا، ووجدوا أن من يعتمدون على الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية في الأصل ويأكلون حتى الشبع، يفقدون وزنًا أكبر من أولئك الذين يحتسبون السعرات الحرارية.

وقال الباحثون إن المجموعة التي اتبعت نظام الأكل حتى الشبع فقدوا 5.8 كيلوغرام، أي 6.2 % من وزنهم، وشعروا بأنهم أكثر تحمسًا لمواصلة النظام الغذائي.

بينما فقدت المجموعة التي تتبع نظام حساب السعرات الحرارية، والتي التزمت بأكل 1400 سعرة حرارية في اليوم فقط، 3.3 كيلوغرام، أي 3.8 % من وزنهم.

وقال رئيس فريق البحث الدكتور نيكولا باكلاند: “يوضح بحثنا أن تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية حتى الشبع يمكن أن يساعد في التغلب على مشكلة البدانة بفعالية وراحة أكثر”.