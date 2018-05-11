اكتشاف علاج للزهايمر من خلال الاهتمام بالذاكرة الحيوانية

في خطوة أولى مهمة نحو اكتشاف علاجات جديدة لمرض الزهايمر، اكتشفت مجموعة من العلماء امتلاك الحيوانات لذاكرة عرضية.

ويعد هذا البحث، أول دليل على أن الحيوانات يمكنها أن تستعرض الأحداث الماضية من الذاكرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تمكن العلماء من حث الفئران على تذكر سلسلة من الروائح ومكافأتها كلما اختاروا رائحة محددة مسبقًا.

وبالفعل تمكنت الفئران من اختيار الروائح الصحيحة بنسبة 90% من المرات، حتى عندما قام الباحثون بتبديل عدد الروائح، ما يدل على أن القوارض كانت تستخدم الذاكرة بدلًا من حاسة الشم لإكمال المهمة.

ومن ثم ثبط الخبراء المنطقة المسؤولة عن هذا النوع من الذاكرة في أدمغة الفئران، ووجدوا أن القوارض لم تتمكن من تذكر التسلسل.

وأوضح العلماء، أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تساعد في تطوير عقاقير جديدة لعلاج مرض الزهايمر.

وقال الباحث الرئيس في الدراسة البروفيسور جوناثان كريستال من جامعة إنديانا الأمريكية: إن “السبب في اهتمامنا بالذاكرة الحيوانية ليس فقط لفهم الحيوانات، بل لتطوير نماذج جديدة للذاكرة تتوافق مع أنواع الذاكرة المتأثرة بالأمراض البشرية مثل مرض الزهايمر”.

وأوضح، أن الحاجة لإيجاد طرق موثوقة لاختبار الذاكرة العرضية في الفئران أمر هام للغاية مع توافر الأدوات لإصابة الفئران بالحالات العصبية المماثلة لمرض الزهايمر، من أجل اختبار العلاجات المحتملة.