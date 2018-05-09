بعد فقدانها في حادث سير.. أمريكية تنتظر أذنًا جديدة تنمو داخل يدها (صور)

زرع أطباء أذنًا في ذراع مريضة بعد أن أصيبت في حادث سيارة وفقدت أذنها الطبيعية، وذلك خلال عملية نادرة ومميزة، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستحصل المريضة وهي جندية، على أذن جديدة بمجرد أن تنتهي من النمو أسفل جلد ساعدها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقدت برايفت شاميكا أذنها اليسرى بالكامل في حادث سيارة عام 2016، عندما كانت في الـ19 من عمرها.

وقام جراحو الجيش في مركز “ويليام بومونت” الطبي العسكري في “إل باسو” بولاية تكساس، بإعادة تشكيل الأذن من غضروف وزرعوها في ذراعها حتى يكتمل نموها، ومن المقرر قريبًا زرع الأذن في الجانب الأيسر من وجه شاميكا.

وقالت شاميكا عن حياتها قبل إجراء العملية: “لم أشعر بالراحة تجاه شكلي، لذا نُصحت باللجوء إلى الجراحة التجميلية، ترددت في البداية، ولكني فكرت كثيرًا في الأمر وأنه يمكن أن يكون أمرًا جيدًا”.

ولإجراء العملية، حصل الطبيب أوين جونسون، رئيس قسم الجراحة التجميلية في مركز “ويليام بومونت” على الغضروف من ضلوعها، ثم شكله على شكل أذن في سابقة من نوعها للجيش.

ثم وسع الجراحون جزءا من جلد ذراع شاميكا لوضع الأذن أسفل الجلد، حيث يحفز الجسم نمو الأوعية الدموية الجديدة، وحتى العصب في الأذن الجديدة.

وقال الدكتور جونسون، إن الأذن ستحتوي على شرايين وأوردة وحتى أعصاب جديدة كي تتمكن شاميكا من الشعور بها.

واستغرقت عملية زراعة الأذن من الصفر، أكثر من عام، لكن لم يتبق أمام شاميكا الآن سوى عمليتين جراحيتين فقط، وقالت: “لقد كانت عملية طويلة، ولكني عدت مجددًا”.