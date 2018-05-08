12 طعامًا غنيًا بمضادات الأكسدة تقهر الأمراض القاتلة‎

يطلق مصطلح مضادات الأكسدة على مركبات تنتج في الجسم وموجودة بنسبة كبيرة في بعض أنواع الأطعمة والمكملات الغذائية، وهي مهمة جدًا في الدفاع عن الخلايا من التلف الذي تسببه جزيئات ضارة موجودة في الجسم تسمى “الجذور الحرة”.

وعندما تتراكم هذه الجزيئات الضارة في الجسم فإنها تتلف الحمض النووي أو DNA لخلايا في الجسم، إذ تسبب حالة تسمى بالإجهاد التأكسدي الذي يمكنه أن يسبب أمراضًا مزمنة وقاتلة مثل القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان.

وبحسب الأبحاث والدراسات، فإن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة يساعد الجسم على محاربة حالة الإجهاد التأكسدي والحد من مخاطره.

ويعرض موقع “هيلث لاين” المعني بنشر التقارير العلمية، تقريرًا يرصد 12 نوعًا من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة:

الشكولاتة الداكنة

تحتوي على مغذيات أكثر من الشكولاتة العادية، فهي غنية بالمعادن ومضادات الأكسدة، التي تقلل الالتهاب وتحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وحسب الدراسات السابقة، فإن تناول الشكولاتة الداكنة مفيد للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما تزيد من مستويات الكوليسترول الجيد وتمنع أكسدة الكوليسترول الضار.

جوز البقان

هو نوع من الجوز يتواجد في المكسيك وأمريكا الجنوبية، وهو مصدر جيد للدهون الصحية والمعادن، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة.

ووجدت الدراسات أن الأشخاص الذين استهلكوا 20% من السعرات الحرارية اليومية من البقان كانت مستويات مضادات الأكسدة في الدم عالية لديهم، وفي دراسة أخرى، فإن الأشخاص الذين تناولوا البقان انخفضت لديهم نسبة الكوليسترول في الدم بنسبة 26% إلى 33% في خلال 2-8 ساعات من تناوله.

العنب البري

من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية التي تحتوي على نسبة عالية من المواد المغذية ومضادات الأكسدة، التي تقلل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتقلل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما أن لها وظيفة مهمة أخرى فهي تؤخر انخفاض وظائف الدماغ التي تحدث مع تقدم السن.

الفراولة

مصدر غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تسمى “أنثوسيانين” (anthocyanins) والتي تمنح الفراولة لونها الأحمر.

وأظهرت الأبحاث أن هذه المادة تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة تركيز الكوليسترول الجيد.

الخرشوف

نوع من الخضروات المغذية، واستخدمت في العصور القديمة لعلاج أمراض الكبد، وهو مصدر جيد للألياف الغذائية والمعادن ومضادات الأكسدة التي تسمى “الكلوروجينيك”، والتي تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

توت جوجي المجفف

نوع من التوت المجفف موجود في الصين وكان هذا النوع من التوت جزءًا من الطب الصيني التقليدي لأكثر من 2000 سنة، ويعتبر غنيًا جدًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تسمى (Lycium barbarum polysaccharides) وهي مادة فريدة من نوعها ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وتساعد بشكل كبير في رفع مضادات الأكسدة في الدم، كما تساعد في مكافحة شيخوخة الجلد.

التوت الأحمر

مصدر جيد للألياف الغذائية، فهو غني بفيتامين C، والمنجنيز، ومضادات الأكسدة التي تسمى “أنثوسيانين” والتي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وأظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في التوت أدت إلى موت حوالي 90% من خلايا سرطان المعدة والقولون والثدي في عينة أجريت على خلايا السرطان.

كرنب الكالي

خضروات ورقية تشبه البروكلي والقرنبيط ولكنه من مصنف الكرنب، يحتوي على نسبة كبيرة من المغذيات فهو غني بفيتامينات C,K,A وغني بمضادات الأكسدة “أنثوسيانين”، وخاصة النوع الأحمر منها.

ويحتوي كرنب الكالي أيضاً على نسبة كبيرة من الكالسيوم، لذلك فإن فوائده للجسم كبيرة لصحة العظام والحد من أمراض القلب والسرطان.

الكرنب الأحمر

غني بفيتامينات C,K,A ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة “أنثوسيانين” التى تحمي الجسم من أمراض القلب وتقلل خطر الإصابة بالسرطان، وتقليل الالتهابات وتقوي الجهاز المناعي وتحافظ على صحة الجلد.

الفاصوليا

تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، فهي واحدة من أفضل المصادر النباتية لمضادات الأكسدة التي تسمى (kaempferol).

وحسب الدراسات والأبحاث، ارتبطت هذه المادة بتقليل الالتهابات وإبطاء نمو أنواع عديدة من السرطان، حيث أجريت دراسات على الحيوانات، ووجد الباحثون أنها نجحت في قمع نمو سرطانات الثدي والمثانة والكلى والرئتين.

البنجر

من أهم الأطعمة التي تحتوي على الحديد، وهو أيضًا مصدر للألياف الغذائية والبوتاسيوم وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة التي تسمى “بيتالين” (Betalains)، حيث ارتبطت هذه المادة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان وتقليل الالتهابات.

السبانخ

أكثر الخضروات التي تحتوي على المغذيات، حيث يوجد بها الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة “اللوتين والزيناكسانثين”، وهما مادتان تساعدان على حماية العين من أشعة الشمس، وتقللان من خطر الإصابة بضعف الإبصار الناتج عن التقدم في العمر.