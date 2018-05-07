لا قلق من البيتزا بعد اليوم.. اكتشاف علمي جديد يمنحك حصانة ضد البدانة

اكتشف علماء من جامعة كوبنهاغن طريقة مذهلة تمكنك من أكل البرغر والبطاطس والبيتزا كل يوم دون القلق من اكتساب الوزن الزائد والبدانة.

وابتكر الباحثون الدنماركيون طريقة لتحصين الفئران ضد البدانة، من خلال حذف إنزيم معين في دهونها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في التجارب الأولية، تم وضع الفئران على نظام غذائي يعادل تناول البرغر والبيتزا لمدة 12 أسبوعًا، بهدف اختبار فاعلية اكتشافهم ليستخدم لاحقًا في معالجة أزمة السمنة المتنامية في البشر.

وحذف باحثو جامعة “كوبنهاغن” إنزيم “NAMPT” في الأنسجة الدهنية للفئران، وبعد اتباعهم لأنظمة غذائية عالية الدهون لمدة 12 أسبوعًا، وجدوا أن الفئران المعدلة لم تكتسب أي وزن إضافي.

بدورها قالت كارين نورجارد نيلسن، الكاتبة الرئيسة للدراسة إن “الهدف النهائي هو استخدام نتائج الدراسة لتطوير علاجات لإدارة السمنة ومنعها من الخروج عن السيطرة في البشر”.

وتتحدى الدراسة النظرة العامة لانزيم “NAMPT” الذي اعتقد الكثير من العلماء أن تعزيزه ضروري للأغراض العلاجية.

وأوضح الدكتور زخاري جيرهارت هاينز، المؤلف المشارك للدراسة، أنNAMPT هام للغاية لوظائف الأنسجة الدهنية، ولكنه للأسف يحفظ الدهون، الأمر الذي كان مفيدًا لأسلافنا، لكنه مضر بصحة مجتمعنا اليوم.