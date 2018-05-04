آلة حاسبة تكشف احتمالية الإصابة بسرطان الرئة

يقتل السرطان ملايين الناس في جميع أنحاء العالم كل عام، رغم توافر علاجاته، وذلك يرجع في معظم الأحيان إلى التأخر في رصده، ولذلك طور فريق نرويجي ويوناني حاسبة رقمية تكشف خطر إصابة الإنسان بسرطان الرئة، في خطوة للحد من انتشار المرض، من تغلغله في الجسم.

وأشاد الأطباء بالحاسبة المسماة “HUNT Lung Cancer Risk Model”، التي أظهرت الاختبارات أنها دقيقة بنسبة 90 %، فيما رحبوا بها كأول اختبار يمكن أن يتنبأ بخطر الإصابة بسرطان الرئة، للأشخاص الذين لا يعتبرون معرضين لخطر كبير بما في ذلك المدخنين غير الشرهين والشباب.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الحاسبة تسأل عن مدة التدخين، وعدد السجائر التي يدخنونها يوميًا في المتوسط، أو فيما إذا كان هناك جود لسعال شديد خلال أوقات معينة من السنة، وقضاء وقت طويل داخل غرف معبأة بالدخان.

وبالنسبة للأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين، فيتم سؤالهم عن المدة التي انقضت منذ ذلك الحين، والتي ينخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة مع زيادتها.

وتسأل الحاسبة عن العمر، إذ إن كبار السن أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الرئة، ومؤشر كتلة الجسم، الذي يرتبط انخفاضه بزيادة خطر الإصابة.

وقال ديبورا أرنوت، الرئيس التنفيذي لمنظمة “العمل من أجل الصحة” الخيرية الصحية “إن آلة حاسبة سرطان الرئة هي فكرة عظيمة، حيث يحتاج أي مدخن شره يعاني من سعال مستمر، مهما كان عمره، إلى معرفة أنه من علامات التحذير المبكرة”.

وأضافت أن “الإقلاع عن التدخين هو أهم خطوة يمكن اتخاذها لزيادة عمرك وتحسين نوعية حياتك”.