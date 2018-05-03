بعد آلام شديدة لـ6 أشهر.. هذا ما وجده الأطباء في بطن سيدة هندية (صور)

أخرج جراح هندي 14 دودة من القناة الصفراوية بالجهاز الهضمي لامرأة تدعى سونيتا كانت تشكو من آلام شديدة في بطنها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن سونيتا البالغة 38 عامًا، كانت تجد صعوبة في الوقوف، فضلًا عن إصابتها بالحمى، والقيء، ومرض اليرقان (الصفار) لمدة 6 أشهر.

وأظهر الفحص وجود ديدان مستديرة تتراوح أطوالها بين 15 و20 سم في قناتها الصفراوية، وتمكن الجراحون في مستشفى “فورتيس” في مدينة نيو دلهي من استخراج الديدان بالمنظار دون تدخل جراحي.

ويعتقد أن الديدان المستديرة دخلت جهاز سونيتا الهضمي بواسطة بيض ملوث.

وقالت سونيتا بعد استخراج الديدان: “كان الألم سيئًا جدًا، ولم أتمكن من الوقوف، وخسرت أكثر من 12 كغم من وزني خلال شهر، لكن أشعر بتحسن الآن”.

من جانبه، قال الطبيب الجراح آرفيند كورانا: “كانت عملية استخراج الديدان بالمنظار مهمة صعبة، لكننا استخرجناها باستخدام الملاقط”.

وأشار كورانا إلى أن وجود هذا العدد الكبير من الديدان في جهاز الإنسان الهضمي أمر نادر جدًا.