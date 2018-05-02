حبوب النشوة.. علاج غير متوقع لاضطراب ما بعد الصدمة

كشفت دراسة جديدة عن حبوب النشوة “إكستاسي” كعلاج غير متوقع للجنود الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

ووجدت دراسة أُجريت على الجنود السابقين وموظفي خدمة الطوارئ الذين تم تشخيص حالتهم بالإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، أن عقار النشوة يقلل من الاكتئاب ويحسن نوعية النوم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بعد شهر من العلاج، تخلص أكثر من نصف المشاركين من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، وارتفع هذا الرقم إلى حوالي ثلثي المرضى في مجموعات تلقت جرعات أعلى.

ويقلل العقار الذي عادة ما يستخدم بشكل غير قانوني، من الإحساس بالخوف ويغذي شعورًا عميقًا بالحب وقبول الذات والآخرين، ولكن الأطباء يحذرون المرضى من تعاطي العقار دون استشارة الطبيب أولًا.

ومن جانبها أشادت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بالفعل بالعقار باعتباره “علاجًا ثوريًا”، ووضعته على مسار سريع للمراجعة والموافقة المحتملة.

وقالت الدكتورة “أليسون فيدوتشيا”: “قد يكون لعقارMDMA والمعروف أيضًا باسم عقار النشوة دورًا هامًا في علاج اضطراب ما بعد الصدمة، حيث يظهر العقار غير الشرعي كأداة واعدة لعلاج الوباء المتصاعد في الجيش، والذي لا يوجد علاج متاح له حاليًا”.