هل سيدفع السعوديون رسومًا للعلاج بعد خصخصة قطاع الصحة؟

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، أن برنامج خصخصة قطاع الصحة، يرتكز بشكل أساس على مجانية العلاج للمواطنين.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر: “يقوم برنامج التخصيص في القطاع الصحي على مرتكزات مهمة لا يمكن أن تتغير منها مجانية العلاج للمواطنين، وضمان جودة وكفاءة الرعاية الصحية”.

ويُعالج المواطنون في الوقت الحالي، مجانًا في المستشفيات الحكومية، فيما يعاملون كالأجانب في مستشفيات القطاع الخاص.

واعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، أمس الثلاثاء، خطة تنفيذ “برنامج التخصيص”، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويستهدف بيع أصول حكومية بـ9.3 إلى 10.7 مليار دولار بحلول 2020.

وأعلنت السعودية في 2016، عن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة لخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والخصخصة من بين 12 برنامجًا تتضمنها الرؤية.

والقطاع الصحي، ضمن عشرة قطاعات مستهدفة بالتخصيص ضمن رؤية المملكة 2030، الهادفة لتنويع مصادر الدخل في البلاد.