بدقة فائقة.. اختراع اختبار لرصد سرطان البروستاتا

حقق علماء من بريطانيا طفرة في أبحاث سرطان البروستاتا باختراع اختبار جديد يمكن أن يجعل اكتشاف المرض القاتل أسهل بكثير.

ويعد سرطان البروستاتا الأكثر شيوعًا بين الرجال في بريطانيا، حيث يصاب 1 من كل 8 رجال بالمرض في مرحلة ما من حياتهم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عادة ما تكون الطرق الحالية لرصد المرض محفوفة بالمخاطر، ولكن الآن ابتكر باحثو جامعة “دندي” في اسكتلندا نظام رصد بالموجات فوق الصوتية أكثر دقة وأرخص بكثير من حيث التكاليف.

وتعتبر الأنسجة السرطانية أصلب من الأنسجة الصحية، لذلك تعتبر أشعة الموجات فوق الصوتية أفضل وسيلة لرصدها.

وحتى الآن شارك 200 شخص في دراسة “دندي”، ولكن الخبراء يريدون نشرها أكثر للمساعدة في إنقاذ المزيد من الأرواح في جميع أنحاء المملكة المتحدة كل عام.

وقال البروفسور غلام نبي رئيس الفريق المسؤول عن الدراسة في الجامعة: “لقد تمكنا من إظهار اختلاف نوعي في النتائج بين تقنياتنا والتقنيات الحالية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، حيث رصدت التقنية سرطانات لم يكشف عنها التصوير بالرنين المغناطيسي”.

وأضاف:” يمكننا الآن التمييز بدقة أكبر بين الأنسجة السرطانية والصحية، ورصد موقعها ومستوى العلاج الذي تحتاجه، وهي خطوة مهمة إلى الأمام.”