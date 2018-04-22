لأغراض الاستشفاء.. هذه الدولة تنتج 6 مليارات صرصور سنويًا

كشف تقرير جديد، نشرته صحيفة ساوث تشيانا بوست، عن وجود بناء ضخم تابع للحكومة الصينية يتم بداخله تنشئة وتربية مليارات من الصراصير، باستخدام أنظمة ذكاء اصطناعي، بحيث يتم مراقبتها وجمع معلومات حول تغذيتها، باعتبار أن الصراصير أهم المصادر العلاجية الرئيسية للعديد من الأمراض التنفسية والمتعلقة بالمعدة وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن مساحة هذا البناء، المتواجد في مدينة سيتشوان الصينية، أقرب إلى مساحة ملعبين رياضيين، مليئين بالعديد من حاويات الطعام والماء المفتوحة دائمًا لتقدم الغذاء اللازم للصراصير، والمكان معزول بشكل جيد تمامًا عن الطبيعة المحيطة به، بحيث يكون أشبه بالسجن المنعزل عما حوله، ويتم الحفاظ عليه رطبًا ليكون مكانًا مناسبًا لتكاثر الصراصير ولظروفها المعيشية.

ويوضح التقرير أن هذا البناء يعتبر واحدًا من العديد من مزارع الصراصير العملاقة المنتشرة في أنحاء الصين، والتي تقوم سنويًا بإنتاج ما يقارب 6 مليارات صرصور بالغ، أي حوالي 28 ألف صرصور للقدم المكعب الواحد كل عام.

وتقوم الأنظمة الذكية داخل تلك المزارع المعزولة بالمهمة الأصعب وهي جمع البيانات، حيث تقوم بجمع 80 نوعًا من البيانات مثل: درجة الحرارة والرطوبة ومعدل التغذية والاستهلاك، وغيرها من بيانات لا بد من جمعها وتحليلها؛ للحفاظ على معدل إنتاج الصراصير، حيث تعتبر وسيلة علاجية مثالية لحوالي 40 مليون صيني.

ويوضح البروفيسور بقسم الحيوان بالأكاديمية الصينية للعلوم، زهو تشاودونغ، أنه إذا وقعت أي كوارث طبيعية أو أي خطأ بشري تسبب في خروج تلك الكائنات إلى العالم، سيؤدي ذلك إلى كارثة طبيعية بكل المقاييس، حيث ستكون أداة قاتلة لنشر الفيروسات وستؤثر بالتأكيد على الصحة العامة بالمناطق المحيطة.