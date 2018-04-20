وفقًا لخبراء.. كيف تنظف لوحة مفاتيح حاسوبك؟

كشفت دراسة أسترالية صادمة أن لوحة مفاتيح الحاسوب قد تحتوي كميات ضخمة من البكتيريا قد تتجاوز عدد البكتيريا المتواجدة في المرحاض.

ووفقًا لصحيفة “بيزنس إنسايدر”الأمريكية، فإن عدد الجراثيم المنتشرة على وحدة لوحة المفاتيح قد تكون 400 ضعف المتواجدة بالمرحاض، إذ يحتوي مقعد المرحاض 50 جرثومة لكل بوصة مربعة ولكن الوضع يختلف عند الحديث حول لوحات المفاتيح، إذ يتسبب كثرة عدد مستخدميها في انتشار الأمراض والفيروسات المختلفة.

وبعد دراسة مجموعة من لوحات المفاتيح، وجدت مستشفى بولاية شيكاغو احتواء هذه اللوحات على مختلف أنواع البكتيريا العنقودية مثل المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين، وبعد فحص مستشفى هولندية لمائة لوحة مفاتيح تم التوصل إلى نتائج قريبة من التي توصّلت إليها المستشفى الأمريكية، حيث إن 95% من اللوحات تحتوي بكتيريا تعمل على نقل العديد من الأمراض.

وبناء عليه، فإن لوحات مفاتيح الحاسوب من أكثر الأسطح التي يجب الاهتمام بتطهيرها بشكل مكثف وصحيح، نظرًا لما تحتويها من أوساخ.

ونستعرض سويًا الطريقة الأمثل لتطهير سطح لوحة المفاتيح، ففي البداية يجب التأكد من إغلاق الجهاز ثم التخلص من الفتات والحصى إن وجد من خلال استخدام الهواء المضغوط.

ينصح خبراء النظافة بعد ذلك باستخدام قدر قليل من الماء ومقدار مماثل من الكحول وتطهير اللوحة من خلال قطعة صغيرة من القماش التي تحتوي أليافًا دقيقة، ويُنصح بتكرار هذه العملية بشكل أسبوعي للوحة مفاتيح حاسوبك الخاص، بينما يُنصح بتكرارها بشكل يومي في حالة كون لوحة الحاسوب المستخدمة في الخدمات العامة وبالأخص المستشفيات.