تحذيرات من شوكولاتة تشتعل وتتفحم (فيديو)

حذّر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا مؤخرًا من شوكولاتة تنتجها بلادهم، بسبب قابليتها للاشتعال.

وتداول بعض الشباب الروس مؤخرًا مقاطع فيديو عبر الإنترنت، تظهر اشتعال تلك الشوكولاتة، للتأكيد على أن الحلويات المنتشرة بالسوق الروسية قابلة للاشتعال بشكل ملحوظ.

ووثق النشطاء ذلك، بمقاطع فيديو بثوها عبر موقع “يوتيوب”، ما ساهم في تحرك السلطات الصحية للتأكد من صحة تلك الإدعاءات.

وقالت “هيئة حقوق المستهلك” في روسيا إن الفيديوهات التي بثها المدونون على حساباتهم في “يوتيوب” مهمة، داعية المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحذر.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم التجهيز لإجراء تحليلات مخبرية للعلامات التجارية للشوكولاتة المستخدمة في الفيديوهات، لكنها أشارت أيضًا إلى أن احتراق الطعام هو “عملية فيزيائية كيميائية طبيعية، ترتبط شدتها بمكونات المنتج”.

وقال بيان الهيئة: “نطلب من المواطنين عدم الثقة بالمصادر العشوائية للمعلومات، وفي حال الشك بجودة الطعام، وتحديدًا الشوكولاتة، أن تُبلّغ الدوائر المحلية للهيئة بذلك حتى تتمكن من التحقيق”.

ومن الجدير بالذكر أن قطع الشوكولاتة تحتوي على مكونات مثل الكاكاو والسكر والزيوت ومسحوق الحليب، وجميعها قابلة للاشتعال، وهي حقيقة أشار مدونون ومعلقون آخرون إليها.

وثار جدل واسع في التعليقات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تلك المقاطع، حيث رأى بعضهم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد عملية احتراق طبيعية، ورأى آخرون أن ذلك جهل من ناشري المقاطع، في حين أخذ فريق ثالث الأمر على محمل الجد.