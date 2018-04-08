السعودية: 9 حالات جرب فقط سُجلت في المدينة المنورة

أكدت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة في السعودية، اليوم الأحد، أنه سجّلت 9 حالات إصابة بالجرب في المنطقة فقط، وقالت إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لها.

وأضافت “صحة المدينة”، أن “ما يتم تسجيله من حالات في مناطق مختلفة، هو معدل معتاد لحالات الجرب في المجتمع، والمرض موجود في جميع دول العالم ومنذ فترة طويلة، وهو ينتقل من شخص لآخر عن طريق الملامسة اللصيقة، أو عن طريق استخدام المناشف أو الأغطية والملابس الداخلية”.

وشددت على أنه من “المهم جدًا علاج المريض ومخالطيه وغسل الملابس الداخلية والأغطية والمناشف بشكل دوري، في درجة حرارة عالية تفوق 60 درجة مئوية، ومن ثم تنشيفها تحت أشعة الشمس أو استخدام النشافة بدرجة حرارة عالية”، وفق ما ذكرت صحيفة “سبق” السعودية.