وداعًا لـ”الضمور”.. ابتكار جهاز يساعد المسنين في الإبصار

توصل علماء أمريكيون إلى ابتكار جهاز حديث، من شأنه إعادة البصر للمسنين الذين فقدوا قدرتهم على الرؤية بسبب الشيخوخة.

وأظهرت الدراسة الأمريكية تحسنًا هائلًا واستقرارًا في بصر مرضى الضمور البقعي الجاف أو التنكس البقعي الجاف، عندما تم زرع الجهاز الجديد في الجزء الخلفي من أعينهم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تمكنت سيدة 69 عامًا، من قراءة 24 حرفًا على لوح اختبار البصر بعد تركيب الجهاز، مقارنةً بـ7 أحرف فقط قبل ذلك.

ويتضمن الجهاز وضع رقعة رقيقة للغاية مغطاة بخلايا الشبكية الجنينية السليمة على الأنسجة بالقرب من العصب البصري، والذي يرسل نبضات إلى الدماغ حيث تتشكل الصور.

ويؤثر التنكس البقعي الجاف على 1.75 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها ويؤدي إلى ضعف البصر بسبب ترقق جزء في الشبكية مسؤول عن الرؤية المباشرة.

وفي الدراسة وضع باحثوا جامعة جنوب كاليفورنيا، الرقعة التي يبلغ قياسها 4* 6 ملم على شبكية العين لأربعة أشخاص مصابين بالتنكس البقعي الجاف المتقدم.

وبعد مرور عام على زرع الجهاز في عين واحدة لكل مريض، حيث وجد الأطباء أن العين التي لم تتلق الرقعة استمرت في التدهور، بينما تحسن البصر في العين المُعالجة بشكل ملحوظ.

ويعتقد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن الرقعة تحسن رؤية الأشخاص الذين يعانون من الضمور البقعي الجاف المرتبط بالتقدم في العمر، على الأقل على المدى القصير، فيما يخططون لإجراء تجربة أكبر تختبر الجهاز على المرضى في مرحلة مبكرة من المرض.