لأول مرة.. استخدام الخلايا الجذعية لنمو قلب بشري ينبض (فيديو)

طور علماء أول عضلة قلب بشري من الخلايا الجذعية تقوم بنفس وظائف عضلة قلب البالغين.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن العلماء تمكنوا من تطوير قلب نشط خلال أربعة أسابيع فقط، وليس تسعة أشهر كما يحتاج نمو قلب الجنين داخل الرحم.

وعلى الرغم من قدرة الباحثين على تطوير العديد من الأنسجة من الخلايا الجذعية، بما في ذلك عضلة القلب، تمكن علماء جامعة كولومبيا الأمريكية من تطوير قلب يمكن الاستفادة منه في الأبحاث الطبية لأول مرة.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا التطور هو خطوة للأمام في دراسة علم وظائف الأعضاء البشرية؛ لأنه يمنح الباحثين طريقة لاختبار علاجات بعض الحالات المرضية مثل قصور القلب معمليًا.

ووفق الصحيفة، لم تكن هذه المرة الأولى التي ينجح فيها العلماء في تطوير عضلة قلب، إذ قالت مهندسة الطب الحيوي “جوردانا فونجاك نوفاكوفيتش”، إن تلك الأنسجة القلبية فشلت في محاكاة السمات الهامة لقلب الإنسان البالغ مثل بنية النسيج ونمط ضربات القلب.

وتابعت “نوفاكوفيتش”: “العديد من الجهود الجارية بما فيها داخل معملنا تحاكي طبيعة القلب البشري”.

وبدورها، قالت الباحثة في جامعة كولومبيا “كاسي رونالدسون بوتشار”: “النهج المشترك المتبع في مجالنا هو أنه كلما كانت خلايا عضلة القلب أكثر نضجًا، كان ذلك أفضل، ولأن الجهود اقتصرت تقريبًا على مدى إمكانية الوصول إلى النضج، قررنا تجربة شيء جديد تمامًا لاستكشاف فكرة النمو السريع”.

واعتمد العلماء في جامعة كولومبيا على خلايا جذعية في مرحلة مبكرة جدًا ليسهل التلاعب بها، ويأملون في أن تستجيب بشكل أفضل لمحفزات تسريع النمو مثل النبضات الكهربائية على غرار ما يحدث في القلب البشري.