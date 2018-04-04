صيحة جديدة “مميتة” تجتاح الشباب في كوريا الجنوبية (صور)‎

حذّرت وزارة الصحة سكان كوريا الجنوبية من خلط الدبابير بمشروباتهم الكحولية، بعد انتشار هذه الصيحة “المميتة” في الدولة الآسيوية.

وأصدرت وزارة سلامة الأغذية والأدوية، بيانًا، تحذّر فيه من خلط حشرات الدبابير بالمشروبات الكحولية، موضحة أنها قد تؤدي إلى ردود فعل تحسسية قاتلة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يعتقد البعض أن مزيج شراب سوجو الكحولي والدبابير يخفض ضغط الدم المرتفع، ويفيد مرضى السكري، بينما يضيف آخرون الحريشات السامة، وديدان الأرض، إلى مشروباتهم الكحولية لتكوين “منشطًا صحيًا”.

ومع ذلك تحذّر السلطات من أن المزيج الغريب يمكن أن يتسبب بمعاناة الناس من ردود فعل تحسسية شديدة قد تؤدي إلى الاختناق والوفاة.

ومن جانبه، قال كيم سونج هوان، الباحث في وزارة سلامة الأغذية والأدوية:”إن تعزيز الدبابير للصحة مجرد شائعة يتداولها الناس العاديون”.

وأضاف: “أليس من الواضح بما يكفي أن الدبابير والحريشات غير صالحة للأكل؟ يجب تحذير الناس قبل أن يخرج الأمر عن السيطرة”.

ووفقًا لسونغ هوان، يعتبر مزيج السوجو والدبابير تقليدًا قديمًا ازداد سوءًا من قِبل الأشخاص الذين يشاركون الوصفات، ويبيعون المشروبات المخلوطة مسبقًا على الإنترنت.

وقال: “شعرنا بالحاجة إلى تحذير الناس من الخطر قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة، عندما تم اكتشاف متجر سوجو غير قانوني في مدينة هواسونغ جنوب سول، في فبراير/شباط الماضي”.