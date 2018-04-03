ارتفاع حالات الجرب في مدارس مكة المكرمة.. و11 سعوديًا بين المصابين

أعلنت مديرية الصحة لمنطقة مكة المكرمة التابعة لوزارة الصحة السعودية في بيانها اليومي، انتشار الجرب عن ارتفاع عدد الحالات المشتبه في إصابتها إلى 619 حالة، من جنسيات دول مختلفة بينها الممكلة.

وقالت المديرية إن الحالات “تمت السيطره عليها، والفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة للحد من زيادة الإصابات”، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الفرق الصحية الموفدة إلى المدارس ومنازل المصابين.

وبحسب وزارة الصحة فقد توزعت الحالات بين جنسيات مختلفة، حازت الجنسية البورمية أغلبها، إذ سجلت 538 إصابة بين الطلاب البورميين، في حين أصيب 18 نيجيريًا، و11 سعوديًا، و15 من باكستان، و6 في صفوف اليمنيين، و9 بنجاليا، و6 ماليين، إضافة إلى 3 سودانيين، و8 أفغان، و2 في كل من فرنسا وتشاد، وواحد من أثيوبيا.

ورغم استنفار أجهزة الصحة، لمواجهة انتشار الوباء، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لمدير تعليم مكة المكرمة، يقلل فيه من شأن مرض الجرب، حيث شبهه بالزكام والإنفلونزا، الأمر الذي جر إليه انتقادات واسعة على موقع “تويتر”.

مدير تعليم مكة المكرمة مُبرراً :

الجرب مثل الزكام ، لا تهولون الموضوع وتضخمونه .

. #الجرب_منتشر_في_مدارس_مكة

. pic.twitter.com/4BtKbindTf — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 3, 2018

واعتبر مدير تعليم مكة أن الحالات محصورة، متهما البعض بتهويل ما يحدث في مدارس المنطقة، مؤكدًا أنه هو نفسه أصيب بالذعر في البداية قبل اطلاعه على الحالات المصابة.

ونشرت وزارة الصحة السعودية ومديرية الصحة بمكة على حساباتهما بموقع “تويتر”، منشورات للتوعية حول مرض الجرب، والإجراءات اللازمة في حال إصابة أحد أفراد الأسرة.

#الصحة : الجرب مرض جلدي ليس له مضاعفات على بقية أعضاء الجسم، علاجه فعّال ومتوفر بالمجان في المراكز الصحية، وتقوم الصحة بدورها العلاجي والاستقصاء الوبائي.

وننصح باتباع طرق الوقاية من المرض بالحرص على النظافة العامة، غسل الملابس والبياضات بمياه حارة وعلاج جميع الاصابات لوقف العدوى. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) April 3, 2018