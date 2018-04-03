“الصحة العالمية”: رصدنا وفاة 84 شخصًا بمرض الدفتيريا في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنها رصدت 84 حالة وفاة بمرض الدفتيريا في اليمن، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير صادر عنها، أنه “تم تسجيل هذه الحالات في 20 محافظة من أصل 23، وفي 191 مديرية من أصل 333”.

وأفاد التقرير بأنه “تم -أيضًا- رصد 1516 حالة إصابة بهذا المرض في تلك المحافظات”.

وكشف أن محافظتي إب والحديدة، هما أكثر المحافظات التي انتشر فيها المرض.

وأخيرًا، أطلقت وزارة الصحة اليمنية، حملة واسعة للتطعيم ضد مرض الدفتيريا، في محاولة لتفادي انتشار متزايد للمرض، واستهدفت أكثر من 2.6 مليون طفل.

وينتقل مرض الدفتيريا عبر جرثومة تدعى “الوتدية الخناقية”، ويصيب بشكل أساس الفم والعينين والأنف وأحيانًا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.

ويتزامن انتشار هذا المرض في اليمن مع تفشي وباء الكوليرا، منذ أواخر أبريل/ نيسان 2017، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفين و200 حالة، فيما تجاوزت الحالات التي يشتبه إصابتها بالمرض مليون حالة، وفق تقارير سابقة للصحة العالمية.