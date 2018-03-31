شوكولاتة صحية من حليب الإبل لمرضى السكري (صور)

ابتكرت مجموعة من مزارعي الألبان نوعًا جديدًا من الشوكولاتة الصحية لمرضى السكر، تمُكنهم من الاستمتاع بطعمها اللذيذ دون القلق من أي مخاوف صحية.

وتنتج مزارع أسترالية في “كوينزلاند”، شوكولاتة مصنوعة من حليب الإبل، الذي يتميز بكونه صحيًا ومناسبًا لمرضى السكري والمصابين بحساسية اللاكتوز.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قررت تلك المزارع كسر تقليد صنع الشوكولاتة من حليب الأبقار، وبدأت عملية إنتاج النوع الجديد في مزرعتين للألبان في ولاية “صن شاين”.

وقال جيف فلوود الرئيس التنفيذي لشركة “سمر لاند كاملز”: إن الفضل في ذلك يرجع إلى بروتين معين موجود في حليب الإبل، الذي يُعد صحيًا لمرضى السكري.

وأفاد بأن الشركة “أجرت العديد من اختبارات التذوق، وفي كل مرة اختار المشاركون حليب الإبل دون علمهم بنوع الحليب، ويعتبر ذلك الابتكار رائعًا جدًا لأي شخص يعاني من السكري أو حتى من حساسية اللاكتوز”.

Here they are! #CamelMilkChocolates being delivered TODAY across the Sunshine Coast. Just in time for #Easter. .You can finally enjoy chocolate again! Suitable for dairy intolerances, perfect for chocolate connoisseurs everywhere ♥️ Posted by QCamel on Wednesday, March 28, 2018

كما تسعى شركة “كيو كاملز” إلى إنتاج شوكولاتة حليب الإبل تزامنًا مع عيد الفصح، ولتحميس عملائها نشرت الشركة على حسابها في “فيسبوك”، “يمكنك أخيرًا الاستمتاع بالشوكولاتة مرةً أخرى”.