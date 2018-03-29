أمريكية تعزف بالمزمار أثناء إجرائها عملية دماغ معقدة (صور وفيديو)

في لحظات لا تصدق، ظلت امرأة تدعى آنا هنري من ولاية تكساس الأمريكية مستيقظةً خلال خضوعها، أمس الأربعاء، لعملية جراحية معقدة في الدماغ، وعزفت مقطوعة موسيقية على المزمار.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هنري لاعبة مزمار محترفة، وتعاني من حالة وراثية، تسبب هزات اليدين، والتي ازدادت مؤخرًا، مما أثر على عزفها، حيث قررت إجراء العملية للتغلب على ذلك.

وأجرى الأطباء عملية تحفيز عميق لدماغ هنري، وتشمل زراعة الأقطاب الكهربائية، للحد من الهزات.

ولاختبار ما إذا كانت الأقطاب تعمل، كان عليها أن تبقى مستيقظةً وتعزف على المزمار.

وتُستخدم عملية التحفيز العميقة للدماغ عادةً لعلاج المصابين بمرض باركنسون.