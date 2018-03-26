علاج جديد لسرعة القذف لدى الرجال

ابتكر علماء أتراك طريقة جديدة واعدة لعلاج مشكلة القذف المبكر لدى الرجال، وذلك باستخدام التحفيز الكهربائي لكاحل القدم.

تعد سرعة القذف أو القذف المبكر، مشكلة مؤرقة للعديد من الرجال في جميع أنحاء العالم، فهي تدفع الرجل لفقد الثقة في قدرته على إرضاء شريكته جنسيًا، وأحيانًا تؤدي إلى ابتعاده عنها تمامًا لتجنب الإحراج، الأمر الذي يدمر ركنًا أساسيًا من العلاقة الزوجية الصحية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن أسباب سرعة القذف الدقيقة لا تزال مجهولة؛ ومن المعروف اليوم أن ظاهرة سرعة القذف لا تحدث نتيجة لاضطراب نفسي فقط، إنما هناك أيضًا عوامل بيولوجية مثل اختلال مستويات الهورمونات أو الناقلات العصبية، أو وجود مشكلة في جهاز الدفق أو اضطرابات في الغدة الدرقية، أو غدة البروستاتا أو اضطرابات في جهاز الأعصاب المركزي بعد التعرض لصدمة أو حادث.

لكن الآن يبدو أن العلماء وجدوا حلًا مبتكرًا من شأنه تخليص الرجال من المعاناة المصاحبة لهذا الاضطراب، حيث كشفت تجربة تضمنت 30 رجلًا يعانون من الحالة في مستشفى “يوكسيك إهتيساس” في تركيا، أن تحفيز عصب الظنبوب يزيد من سيطرة الرجل على العملية، ويبطئ من سرعة القذف.

والفكرة هي أن يمر التيار إلى أعلى العصب الظنبوبي للأعصاب الأخرى في الحوض التي تتحكم في العضلات المُستخدمة في الجنس، ومع مرور الوقت، يهيئ هذا العضلات حتى لا تتشنج بشكل متكرر، ما يبطئ استجابة الرجل للتحفيز الجنسي ويمنحه المزيد من الوقت الحميم.