عقار جديد يحمي مرضى السكري من الموت في سن الشباب.. صورة

قدمت مجموعة من العلماء البريطانيين أملًا جديدًا لمرضى السكري، حيث يسعون إلى ابتكار عقار يحمي مرضى السكري من الإصابة بالفشل الكلوي، والموت في سن الشباب.

ومهدت الأبحاث الرائدة الطريق أمام عقار جديد يُمكنه إطالة العمر 15 عامًا إضافيًا، كما يمكنه أيضًا الوقاية من الحاجة لعمليات البتر.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، يأمل علماء كلية كينجز لندن تطوير اختبار دم أيضًا لتحديد الأشخاص المعرَّضين لخطر كبير من المضاعفات، وأن يُعتمد من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية في غضون 5 سنوات.

وقال الدكتور المُحاضر جاناكا كاراليدي:”هذه قصة أمل، فنحن لدينا الآن اختبار دم بسيط يمكنه تحديد الأشخاص المعرَّضين لخطر كبير، كما توجد علاجات يُجرى تقييمها، والتي يمكن أن تزيد من مستوى الهرمون المسؤول عن إطالة الحياة، وتحسين نوعيتها بشكل ملحوظ”.

كما كشف الدكتور جاناكا، أن العقار المذهل والذي يُدعى “كلوثو” يمكنه عكس أضرار تلف الكلى، ولكنه مع ذلك شدّد على أهمية إجراء المزيد من الأبحاث حول ذلك الاكتشاف.

وكشفت الإحصاءات أن من بين مرضى السكري البالغ عددهم 5 ملايين في المملكة المتحدة، يعاني ما يصل إلى 40 % من مضاعفات، وتصل معدلات الوفيات بينهم إلى 80 %. لذلك، يمنح ذلك العقار بصيصًا من الأمل لمرضى السكري، ولكنهم سينتظرون فترة حتى يتم إثبات أنه آمن للاستخدام.