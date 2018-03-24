حجمه 2 ملم.. ابتكار جهاز يلصق بالأسنان لرصد الحالة الصحية (صور)

نجح باحثون من جامعة “تافتس” الأمريكية في اختراع جهاز استشعار مصغر يبلغ حجمه 2 ملم، حيث يلصق في الأسنان لمتابعة الحالة الصحية للجسم، من خلال رصد كل ما نتناوله من أطعمة ومشروبات.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “الجهاز يعمل عبر الاتصال لاسلكيًا بهاتف محمول، حيث يسجل معلومات عن امتصاص الجسم للملح والكحول؛ بهدف تحسين النظام الغذائي”.

كما ويمكنه مراقبة صحة الأسنان، وجمع عينات من اللعاب لقياس مضاعفات صحية أخرى.

وكشف قائد الفريق البحثي، فرانك دوبلي، عن أن “جمع وتفسير البيانات التي يوفرها هذا الجهاز سيؤديان في النهاية إلى تحديد هوية وأنماط الاستهلاك التي يمكن أن يكون لها تأثير على نظم الحمية، وإدارة صحتنا الجسدية”.