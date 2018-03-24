دراسة: شواء الستيك والباربكيو يرفع ضغط الدم

أظهرت دراسة طبية متخصصة أن تناول لحم الستيك بشكل زائد، وشواء الباربكيو، يرفع ضغط الدم لدى هواة هذا النوع من الوجبات.

وأشارت دراسة أصدرتها “جمعية الحماية من أمراض القلب” الأمريكية مساء الجمعة، ورصدت فيها على مدار سنوات المتغيرات التي لوحظت على عشرات الآلاف من الرجال والنساء، أن أضرار تناول اللحوم المشوية زيادة، تشمل النوعين من اللحوم، الدجاج والبقر دون استثناء.

وأظهرت تفاصيل الدراسة، أن ارتفاع ضغط الدم يبدأ مباشرة بالظهور بعد أن يتجاوز معدل تناول الشخص لـ”الستيك” المشوي مرتين في الشهر.

وعللت الدارسة العوارض الصحية التي تركز على ارتفاع ضغط الدم، وقد تصل إلى حد الإصابة بالسرطان، السبب في المنتجات الكيماوية التي يفرزها الشواء ولهب النار في الباربكيو، أو حتى طبخ اللحم بدرجة حرارة عالية، وانعكاساتها السلبية على إفراز الأنسولين في الجسم.