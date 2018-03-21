دراسة: البريطانيون هم “الأسمن” في أوروبا

كشفت دراسة جديدة أن المواطن البريطاني أصبح الأسمن وسط أقرانه في دول أوروبا الغربية؛ إذ يبلغ متوسط وزن المواطن في بريطانيا 84 كليو غرامًا.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم تقتصر صدمة هذه الإحصائية على الشعب البريطاني فحسب، بل شكلت صدمة للشعب الأمريكي بعد أن أظهرت متوسط وزن المواطن الأمريكي 89 كليو غرامًا، فيما بلغ متوسط وزن المواطن الأسترالي 86 كليو غرامًا.

وبحسب ما ذكره تقرير “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” تأتي بريطانيا في المركز الثاني على مستوى السمنة في أوروبا بعد دولة المجر التي احتلت المركز الأول بين أقرانها على صعيد القارة.

واشتملت هذه الإحصائية على توقع متوسط عمر المواطنين بالبلدان المختلفة، حيث تتوقع الدراسة وصول متوسط عمر المواطن الأمريكي إلى 76.9 عام بأقل بـ4 أعوام من بعض البلدان الأخرى، ويعود ذلك إلى زيادة متوسط وزن الفرد بالولايات المتحدة.

فيما بلغ متوسط عمر المواطن الياباني والأسترالي 80.9 عامًا على الرغم من معاناة الأخيرة من أزمة السمنة بصورة كبيرة، وبلغ متوسط عمر المواطن البريطاني وفقًا للدراسة 80 عامًا، فيما جاءت إيطاليا في المرتبة الأولى على الصعيد الأوروبي بالنسبة لمتوسط عمر مواطنيها بمعدل سن وفاة في عمر80.5 عام.