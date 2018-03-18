دراسة: تناول هذا الشراب يخفض ضغط الدم‎

أفادت دراسة طبية أمريكية، أن تناول اللبن بانتظام يؤدي إلى خفض ضغط الدم، وأنه من الأفضل خلطه مع الفواكه أو اللوز لتحقيق منافع إضافية.

وأشارت الدراسة التي أصدرتها جمعية القلب الأمريكية، إلى أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف تساعد على ضبط ضغط الدم، وأن على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة الإكثار من تناول هذه الأطعمة.

وأفادت أن أحد هذه المأكولات هو اللبن الذي يعتبر من أفضل الوسائل الطبيعية لمحاربة ارتفاع ضغط الدم والذي يجب تناوله بانتظام.

وأوضحت الدراسة بأنها استندت على تجربة شملت العديد من النساء اللواتي تناولن اللبن خمس مرات أسبوعيًا على الأقل لفترة محددة، ووجدن أنهن أصبحن أقل عرضة للإصابة بضغط الدم بنسبة 20%.

وأوصت الدراسة التي نشرت في موقع “هيلث لاين” الطبي الأمريكي بأن يتم تناول اللبن غير المحلّى، وأن يضاف إليه الفواكه واللوز أو الشوفان مع قليل من السكر البني.

وأضافت، “عندما تشتري اللبن تأكد من أنه لا يحتوي على السكر، لأنه كلما قل السكر فيه كانت المنافع والفوائد الصحية أكثر بكثير”.

وأكدت الدراسة أنه في حال عدم توفر اللبن فيمكن تناول الحليب المبستر قليل الدسم، إذ أنه غني بالكالسيوم ولا يحتوي على الكثير من الدهون.