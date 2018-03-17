أفعى برأسين وقلبين تحير العلماء (صور)

اكتشف أطباء بيطريون في ولاية فلوريدا الأمريكية، وجود قلبين في جوف أفعى برأسين.

وأوضح موقع قناة “ناشيونال جيوغرافيك” الأمريكية، أن الأفعى ولدت منذ أسبوعين برأسين مكتملي الأعضاء، وعند فحصها في مركز رعاية الحيوانات السامة، تبين أن لها قلبين يعملان بشكل جيد.

ونوه الموقع، إلى أن أغلب حالات الحيوانات المولودة برأسين لا تملك أي أعضاء داخلية إضافية.

وقالت الطبيبة البيطرية لورين ثيلين: “صُدمت عندما رأيت وجود قلبين في جوف الأفعى، ولكن كان الأمر رائعًا عندما أدركنا أنهما توأمين في جسم واحد”.

وبعدما كشفت الأشعة السينية وجود قلبين داخل الأفعى، استخدمت الطبيبة “ثيلين” تقنية “دوبلر” بالموجات فوق الصوتية لفحصها بشكل أكثر دقة.

واستطردت ثيلين قائلةً: “نحن نستخدم (دوبلر) لتقييم معدل ضربات قلب الأفعى، ووجدنا أن القلبين ينبضان بشكل طبيعي”، مشيرةً إلى عدم رؤيتها أفعى برأسين من قبل.

وأبرزت “ناشيونال جيوغرافيك” تسجيل حالات ولادة ثعابين برأسين في أماكن مختلفة حول العالم، لافتًا إلى ثعبان ألبينو هوندران اسمه ” ميدوزا”، الذي انتشر له مقطع فيديو أثناء تناوله الطعام بنجاح لأول مرة.

وأكدت الطبيبة ثيلين، توفير طعام يكفي الأفاعي حال ثبُت وجود جهازين هضميين داخلهما، متوقعةً تأثير ذلك بشكل سلبي على فرص بقائهما على قيد الحياة.

واستشهدت “ثيلين” بوفاة معظم الثعابين التي تولد برأسين؛ لعدم حصولهم على التغذية السليمة؛ نظرًا لمشاركتهم نفس الكُلى، أو لصعوبة تبرزهم بشكل طبيعي.