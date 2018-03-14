اختراع جديد يسمح للحوامل باحتضان نسخة من الجنين قبل الولادة (صور وفيديو)

تستطيع الحامل الآن احتضان نموذج مطابق لجسم جنينها قبل الولادة بفضل اختراع شركة روسية.

وتستخدم الشركة السونار لبناء صورة ثلاثية الأبعاد للجنين من خلال طباعة مجسم يشمل تفاصيل مذهلة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يمكن استخدام النموذج لإعطاء الوالدين لمحة مبكرة عن الطفل كما يمكن استخدامه للبحث عن علامات تشوهات جسدية.

وفي البداية ابتكرت “إيفان جريدن” مؤسسة شركة “Embryo 3D”الروسية، التكنولوجيا لمساعدة صديقتها أثناء فترة الحمل، حيث قالت: “كانت لدي صديقة قلقة على صحة طفلها، وأرادت أن تراه، وتصويره بالسونار عدة مرات لم يكن كافيًا، وهنا فكرت في طباعته”.

وأضافت: “في البداية بدأت أطبع النماذج من البلاستيك فقط، ولكن الآن نحن قادرون على صنع نماذج من الجص وتغطيتها بالمعادن الثمينة”.

ويركز التصميم في الغالب على تفاصيل مثل شكل أصابع اليد والقدم وحتى ملامح الوجه.

وتعتبر النماذج المادية والملموسة هي الخطوة التالية لتقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد المعقدة والمفصلة التي طورها علماء برازيليون في عام 2016، والتي سمحت للآباء بمشاهدة صور واقعية لأطفالهم الذين لم يولدوا بعد.

ومن جانبها قالت “روكو” التي طلبت نموذجًا ثلاثي الأبعاد لجنينها: “إن لمس طفلك قبل خروجه شعورغريب ولكنه مذهل في نفس الوقت، أظن أن هذه فكرة رائعة”.