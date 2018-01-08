جهاز جديد يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد (صورة)

ابتكر خبراء ماركة مستحضرات التجميل الشهيرة “لوريال باريس”، جهازًا صغيرًا يمكن ارتداؤه على ظفر الإصبع يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد، وفقًا لما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وحسب الصحيفة، كشفت مؤسسة “أبحاث السرطان البريطانية”، أن “نحو 90 % من الإصابات بسرطان الجلد، لم ترتبط بمرض السرطان نفسه، بل بالتعرض إلى الأشعة فوق البنفسجية، ويمكن أن يحدث ذلك نتيجة التعرض على المدى الطويل، أو لفترات قصيرة للأشعة فوق البنفسجية والإصابة بحروق الشمس”.

وجاء في “ميرور” أنه “يمكن أن يساعد جهاز الاستشعار الجديد على تجنب حروق الشمس، وتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد، كما ينبهك في حالة التعرض المفرط للشمس”.

ولا يحتاج جهاز “يو في سينس” إلى بطاريات، في الوقت الذي يكشف فيه عن الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

ويتم التحكم في الجهاز من خلال هاتف ذكي، بالإضافة إلى مميزاته السابقة، فهو ينبه المستخدمين إلى متى يجب إعادة تطبيق كريم الوقاية من الشمس، من خلال تطبيق معين يربط بين الهاتف والجهاز.

يذكر أن الجهاز الذي يبلغ سمكه 2 ملم وطول قطره 9 ملم، يخزن مدة 3 أشهر من البيانات، في حين سيصبح الجهاز متوافرًا للبيع في الولايات المتحدة هذا العام.