نجاح عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني بالرياض (فيديو وصور)

نجح فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الرياض، الأحد، في فصل التوأم السيامي الفلسطيني حنين وفرح.

واستغرقت العملية، التي أشرف عليها فريق طبي مكون من 40 طبيبًا وفنيًا يمثلون جميع التخصصات الطبية، نحو 13 ساعة ونصف.

وقال رئيس الفريق الطبي، الدكتور عبدالله الربيعة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية “واس” إن “العملية لم تكن سهلة لوجود اشتراك كبير بين حنين فرح، ووجود تداخل بين الشرايين والأوردة، كون فرح متطفلة تعتمد على التغذية من قلب حنين، وهذا شكل عبئًا كبيرًا على قلب الأخيرة، لذا كان لابد من التنسيق المسبق ودراسة الحالة الطبية بعناية”.

وكانت العملية قد جرت على 9 مراحل، بدأت بالتخدير ثم تنظير المثانة والقسطرة، ثم الإعداد والتجهيز، لتبدأ بعدها مرحلة الفصل، بدءًا بالأمعاء والكبد ثم الجهاز البولي وجدار الحوض، وصولًا إلى مرحلة الفصل الأخيرة وهي جراحة العظام وترميم أعضاء التوأم.

