مسافر يصاب بنوبة ربو على متن الطائرة.. وهكذا تصرف

أثار فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجة من الجدل والسخرية، بعد أن قرر أحد المسافرين الخروج من مخرج الطوارئ؛ لإصابته بنوبة ربو على متن طائرة.

والتقط المسافرون صورًا للرجل وهو يفتح مخرج الطوارئ ويتسلق جناح الطائرة التي كانت متوقفة من حسن حظه، بعد إصابته بنوبة ربو عنيفة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اتخذ الرجل قراره بعد أن هبطت الطائرة في “ملقة” بإسبانيا، وتأخرت في الإقلاع مرة أخرى.

وقال الركاب: إن فيكتور 57 عامًا وهو رجل بولندي، انزعج كثيرًا من تأخر الطائرة عن موعدها من لندن، إذ لم يستطع الانتظار وتوجه مسرعًا إلى باب الطوارئ، وهو يصيح “سأغادر”، جراء إصابته بنوبة ربو شديدة، ما جعله بحاجة ماسة للهواء.

ووفق أحد الركاب الذي كان مرافقًا لفيكتور، فإن الأخير استخدم جهاز الاستنشاق عدة مرات، قبل أن يخبره بأنه يكره الطيران ويتنفس بصعوبة.

ويُظهر الفيديو الراكب على جناح الطائرة وهو يرتدي معطفًا ومعه حقيبته، وجلس على الجناح لفترة حتى تمكن الطاقم من إعادته إلى الداخل.

وعلى الرغم من أن “فيكتور” فعل ذلك اضطرارًا بسبب مشكلة صحية، إلا أنه من المُتوقع أن يدفع غرامة كبيرة تُقدر بالآلاف لمخالفة قواعد الأمان في المطار.