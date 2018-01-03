مستشفى يستعين بالروبوتات في المداومة المسائية.. هل تثق فيها؟ (صورة)

أعلن مستشفى بمدينة ناغويا اليابانية أنه سيستعين بـ4 روبوتات في طاقم عمله المسائي، بعيدًا عن غرف الجراحة والعناية المركزة، لمدة عام كامل بداية من شباط/ فبراير المقبل.

وأشار تقرير نشره موقع انجادجيت التقني، أن الروبوتات ستتركز مهمتها على نقل العقاقير العلاجية بين الغرف، لتساعد الطاقم الطبي المشرف على علاج المرضى، إذ إن الروبوتات هي عبارة عن ثلاجات متحركة بسعة 90 لتراً، تحفظ المواد العلاجية دائمًا في درجة الحرارة المناسبة لها حتى تصل إلى سرير المريض.

وهذه الروبوتات من تصنيع شركة “تويوتا” والتي زودتها بمجموعة من أجهزة الرادار والكاميرات كي تسمح لها بالتعرف على البيئة المحيطة بها داخل المستشفى، فتتمكن من التنقل بين الأشخاص، وإذا وجدت عائقًا من البشر أمامها، تقول عبارة “أستأذنك أن تسمح لي بالعبور” باستخدام اللغة الإنجليزية.

ويمكن للفريق الطبي أن يتحكم في حركة الروبوتات، من خلال شاشة لوحية تمكن من تحديد وجهة معينة للروبوت كي يصل إليها داخل المستشفى.

وهذه التجربة هي ثمرة التعاون بين مدينة ناغويا وشركة تويوتا انداستريز، وهي شركة تعمل تحت مظلة الشركة الأم “تويوتا” المصنعة الشهيرة للسيارات، وإذا حالفها النجاح سيتم توسيع نطاق التجربة وزيادة عدد الروبوتات العاملة داخل ذلك المستشفى.