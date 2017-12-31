كيف تقهر إدمانك على السكريات في 7 أيام؟

يدفعنا فصل الشتاء للإقبال على تناول كميات أكبر من الأطعمة، وهو ما يسبب الضرر على الصحة، خاصة مع عدم وجود نظام غذائي، وإغفال ممارسة الرياضة، ولعل مدمني السكر والحلويات أكثر من يتعرضون للمخاطر الصحية دون غيرهم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الوجبات الغذائية الغنية بالسكر تتسبب في زيادة الوزن، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري وتكيس المبايض، لذا نشرت برنامجًا يساعدك على مقاومة إدمان السكريات، وهو كما يأتي:

اليوم الأول: تحديد المثيرات

يلجأ بعضنا للأطعمة الغنية بالسكر بسبب التوتر العصبي، ولكي تتخلص من تلك العادة عليك تحديد المثيرات حولك مثل توفر الكعك في مكتبك طول اليوم، أو تناولك وجبة العشاء متأخرًا، وغيرهما. وفور تحديد المثيرات، توقف فورًا عن الاستجابة لها.

اليوم الثاني: مراجعة مطبخك

أثبتت دراسات علمية أن الأشخاص لا يتناولون أطعمة بعينها ليست على مقربة منهم لذا تخلص من الحلويات ورقائق البسكويت والكعك في المطبخ بتوزيعه على المحتاجين، أو تناوله مع أصدقائك في العمل، كي لا تتناول قطعة في كل مرة تدخل فيها المطبخ.

اليوم الثالث: تقليل الأطعمة المصنعة

أبسط طريقة لتقليل معدلات تناولك للسكر هي الابتعاد عن الأطعمة المصنعة، وطهي وجبات من مكونات غذائية غنية بالخضراوات ولا تحتاج هنا لتكون طباخًا ماهرًا، فقط ابدأ بالشوربات والسلطات.

اليوم الرابع: تناول الحبوب الكاملة

هناك أطعمة تتحول إلى سكر في جسم الإنسان مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز الأبيض، لذا واظب على تناول الحبوب الكاملة للتحكم في نسبة السكر بالدم.

اليوم الخامس: تناول الألياف

ملء معدتك بالأطعمة الغنية بالألياف تعدّ وسيلة أخرى للحد من تناول السكريات وسد شهيتك عنها.

اليوم السادس: امتنع عن الكحوليات

الكحول هي أكبر عدو في معركتك ضد السكر، خاصةً إذا كانت الصودا مضافةً إليه، تلافي شرب الكحوليات سوف يقلل بشكل كبير معدلات السكر بجسدك.

اليوم السابع: بدائل السكر

عند محاولة تقليل كمية السكر يرتكب البعض خطأ كبيرًا وهو استبداله ببدائل غير مكررة سكر جوز الهند والعسل وغيرهما.

وعلى الرغم من أن تلك البدائل تحتوي على عناصر غذائية مفيدة إلا أنها لها نفس التأثير على جلوكوز الدم.