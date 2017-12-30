ليلة واحدة بلا نوم تعرضك لخطر الإصابة بالزهايمر

خلصت دراسة أمريكية جديدة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل النوم أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر؛ بسبب تكون بروتينات معينة في المخ بعد ليلة واحدة بلا نوم.

ونوهت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لربط العديد من الدراسات عدم كفاية النوم بارتفاع خطر الإصابة بمرض الزهايمر، و10 أمراض مزمنة أخرى، ولكن رصدت دراسة أجرتها جامعة واشنطن ماذا يحدث للمخ أثناء الإصابة بالزهايمر.

وذكرت الدراسة أن النوم يعمل بمثابة نظام صرف صحي للمخ، وبدونه ينسد المخ بجميع أنواع النفايات، منها بروتينات بيتا أميلويد.

وأوضحت أن الأشخاص المهيأين وراثيًا للإصابة بالزهايمر لديهم مستويات عالية جدًا من تلك البروتينات، خاصةً بعد ليلة واحدة بلا نوم.

يُذكر أن الزهايمر هو مرض تنكسي عصبي، ما يعني ظهوره مع موت خلايا المخ، كما يعتقد العلماء أن أسبابه متعددة منها وراثية، وبيئية، وأسلوب حياة الفرد.

وأبرزت الدراسة تشابك بروتينات بيتا أميلويد مع بعضها البعض، ما يجعلها “لزجة كيميائيًا” وقادرة على سد الخلايا العصبية أو تشكيل صفائح عليها، وبالتالي تتأثر القدرات المعرفية للمريض بالزهايمر.