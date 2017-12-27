10 أعراض خطيرة لا تتجاهلها في الشتاء

في الشتاء يصاب بعض الناس بالسعال والعطس والصداع وألم الأمعاء، بسبب التغييرات المناخية التي قد تضعف مناعتنا، ولكن هذا لا يجب أن يدفعنا لتجاهل بعض الأعراض الخطيرة.

ونقلق جميعًا من أعراض قد تكون طفيفة ولا تستحق، ولكن ربما يكون هذا القلق الذي يدفعنا للتصرف واستشارة الطبيب أفضل من تجاهل هذا المرض الذي قد يتضح أنه خطير، ولذلك جلبنا لك فيما يأتي من صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، 10 أعراض يجب الانتباه لها:

فقدان الوزن دون سبب واضح

إذا فقدت 5% من وزن جسمك في أقل من 6 أشهر دون اتباع حمية جديدة فقد حان الوقت لإخبار طبيبك، ففقدان الوزن غير المبرر علامة على مرض غير مشخص مثل مشاكل بالأمعاء أو فرط نشاط الغدة الدرقية، السكري أو الاكتئاب أو السرطان.

ورم أو كتلة غير طبيعية في أي مكان في الجسم

إذا لاحظت كتلة غير عادية في أي مكان على جسمك، فيجب استشارة الطبيب على الفور مهما كانت طفيفة، ففي معظم الأحيان يكون ورمًا حميدًا، وفي البعض الآخر ورمًا سرطانيًا.

آلام الصدر

ألم الصدر يمكن يكون نتيجة للارتجاع الحمضي أو الحرقة، ولكنه قد يكون نتيجة نوبة قلبية، فدع الطبيب يحدد الفرق.

تغيير في عادات المرحاض

إذا لاحظت استمرار اختلاف في عادات المرحاض سواء كان في عدد المرات أو لون البراز، لأكثر من أسبوعين، فاستشر الطبيب.

النزيف غير المتوقع من أي جزء من الجسم

يتضمن هذا العرض وجود دم في السعال أو القيء أو النزيف بين فترات الحيض أو بعد المضاجعة.

صعوبة في البلع أو الشعور بالشبع رغم تناول القليل جدًا

بالإضافة إلى التقدم في العمر، يمكن أن تكون صعوبة البلع نتيجة لمشاكل عصبية.

ضيق التنفس والسعال المزمن

إذا كنت تعاني من سعال مزمن، أو ضيق في التنفس استمر أكثر من 3 أسابيع، فيجب عليك دائمًا إخبار الطبيب حتى يتمكن من التحقق من السبب.

ألم متكرر

إذا لاحظت ألمًا متكررًا لأكثر من 3 أسابيع، أو يزداد حدة مثل الصداع، أو عسر الهضم أو آلام في البطن أو الخصية أو الصدر، فيجب أن تخبر طبيبك.

البقع الداكنة في الجلد أو القرح

إذا لاحظت قرحة استمرت 3 أسابيع دون تعافٍ، أو بقعة جلدية غامقة فقد يكون ذلك علامة على سرطان الجلد، وكلما رصدته مبكرًا كلما كان العلاج أسهل.

احتقان يستمر لأكثر من 3 أسابيع

إذا استمر الاحتقان لفترة أطول من 3 أسابيع، فاستشر الطبيب، ليتحقق من عدم اصابتك بالتهابات بكتيرية ويعطيك المضادات الحيوية اللازمة.