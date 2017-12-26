ابتكار جهاز جديد لتخفيف آلام الصداع النصفي

ابتكرت مجموعة من العلماء بكلية “كينغز” في لندن، جهازًا جديدًا يُثَبت بالذراع، ويصدر نبضات كهربائية خفيفة؛ لعلاج الصداع النصفي بفعالية.

ووفقًا لدراسة شملت 70 مريضًا، يمكن لاستخدام هذا الجهاز، الذي يُثَبت حول الذراع خلال الدقائق القليلة الأولى من النوبة، أن يقلل من الأعراض إلى النصف.

وقال بيتر غوادسبي، أستاذ علم الأعصاب في كلية “كينغز” بلندن، “هذه النتائج المبكرة واعدة بالنسبة إلى المرضى، الذين يبحثون عن علاجات أفضل، ولكن هناك حاجة إلى دراسات أكبر؛ لفهم ما إذا كان هذا العلاج سيكون فعالًا”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يعتقد الخبراء أن النبضات الكهربائية؛ تحفز الأعصاب أسفل الجلد، وتثبط إشارات الألم، وتمنعها من الوصول إلى الدماغ.

ويُجرى الآن اختبار الجهاز، في دراسة تشمل حوالي 300 مريض.

ويمكن ارتداء الجهاز الجديد “نيريفيو ميغرا 1” أسفل الكم، وهو مزود برقعة من الأقطاب الكهربائية، بحجم بطاقة الائتمان، وبطارية وشريحة كمبيوتر، وعندما يصاب المريض بالصداع النصفي، يمكنه تفعيل التحفيز الكهربائي باستخدام تطبيق على هاتفه، كما يمكنه أيضًا ضبط قوة التحفيز.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي تضمنت 71 شخصًا، أنه بعد 20 دقيقة من الاستخدام، يشهد 64% من المستخدمين، انخفاضًا في الألم، بعد ساعتين.