نبات جديد يسهم في تشخيص السرطان

كشفت مجموعة من الباحثين الأمريكيين طريقة جديدة وفعالة، للكشف عن الخلايا السرطانية في جسم الإنسان.

وأوضحت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن الباحثين تأكدوا من إمكانية تبسيط خاصية تصوير الخلايا السرطانية باستخدام جزيئات من نبات “كستناء الحصان”.

وتمكن الباحثون من تطوير هلام مشتق من مادة إسكولين يستجيب للإشعاع، يساعد في تصوير وتحديد مواقع الخلايا السرطانية.

يذكر أن الإسكولين هي مادة كيميائية، تتكون بشكل طبيعي في نبات كستناء الحصان، كما أنها مفيدة لصحة الدورة الدموية لدى الإنسان.

وكان الباحثون أوضحوا أنه من أهم التحديات التي تواجههم خلال تصوير الخلايا السرطانية، هو إنتاج التصوير البصري في أغلب الحالات ضوءًا منخفض الكثافة، ولكن الهلام الجديد “جِل” يقضي على تلك المشكلة.

وقال الدكتور جان غريم من معهد سلون كيترينج في الولايات المتحدة الأمريكية: “إن احتمالية تطوير تطبيق موضعي من الهلام، يجعل هذا الاختراع طفرة لتكنولوجيات تصوير الخلايا السرطانية.”

وذكر المشرف على الدراسة البروفيسور “جورج جون” من جامعة نيويورك وزميل بالجمعية الملكية للكيمياء، أن هذا البحث يقوم على فكرة ابتكار مادة من الطبيعة، لتطوير تقنيات اقتصادية وطبيعية صديقة للبيئة.