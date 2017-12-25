جراحة نادرة.. فريق طبي مصري يستخرج جنينين من بطن طفل (صور)

نجح فريق طبي مصري في إجراء عملية جراحية نادرة للغاية، حيث جرى استخراج توأم طفيلي من داخل طفل (جنينين من بطن طفل)، وهي حالة تحدث بنسبة واحد فى المليون؛ نتيجة خطأ فى التكوين الجنيني.

وأعلن مستشفى “أبو الريش” الجامعي في مصر، اليوم الإثنين، أن فريقًا طبيًا برئاسة الدكتور جمال التاجي، رئيس أقسام جراحة الأطفال، نجح في استخراج الجنينين من بطن الطفل مصطفى محمود، والذي يبلغ من العمرعامين فقط، لافتة إلى أن هذه “الحالة نادرة، وتحدث نتيجة تكوين توأم آخر، ولكن بدلًا من أن يلتصق بجدار رحم الأم، يتكون داخل الطفل”.

وأشار الفريق الطبي، في بيان موزع على وسائل الإعلام، اليوم، إلى أن “الجنينين كانا على هيئة ورم خلف المعدة، ملتصق بالبنكرياس، حيث تم إجراء الجراحة بنجاح، وحاليًا الطفل يتماثل للشفاء”.

وأوضح الفريق، أن “الجراحة كانت فى غاية الدقة؛ لأنّ التوأم الطفيلي كان ملتصقًا بالبنكرياس، وكان من السهل إصابته وتدميره جراء العملية، غير أن الفريق نجح في استخراج الجنينين، اللذين يزنان حوالي 2 كيلو جرام”.