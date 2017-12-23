ورم بحجم كرة سلة يهدد بكسر رقبة مراهق (صور)

من المقرر أن يجري المراهق الكوبي، إيمانويل زاياس، 14 عامًا، عملية جراحية في مدينة ميامي الأمريكية؛ ليتخلص من ورم بحجم كرة السلة في وجهه.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن زاياس ولد بـ “خلل بالنسيج الليفي بوليوسيتيك”، وهي حالة تحل فيها الأنسجة محل العظام، ما يسبب له أيضًا تشوهات في الساقين والذراعين والجمجمة.

وكان زاياس يعتقد أن الشيء الذي ظهر على أنفه منذ 3 سنوات مجرد حبوب، ولكنه تفاجأ بنمو ورم بحجم كرة السلة أثر على طريقة تناوله للطعام، ورؤيته، وتحدثه، وتنفسه.

وعلى الرغم من أن الورم غير سرطاني، إلا أنه يهدد حياته لنموه بطريقة قد تكسر رقبته.

وقال الدكتور روبرت ماركس من جامعة ميامي للأنظمة الصحية الذي سيقود فريق عملية جراحية لإزالة الورم الشهر المقبل: “بجانب تحسين رؤيته وتنفسه، وطريقة تناوله للطعام، نأمل أن تعيد العملية الجراحية لهذا المراهق هويته وألا تؤثر على ملامح وجهه”.

يُذكر أن زاياس دخل الولايات المتحدة مع أسرته بتأشيرة صحية لإجراء العملية الشهر المقبل.