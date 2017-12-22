السعودية تؤكد تفشيًا لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

قالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، اليوم الجمعة، إن السعودية أكدت تفشيًا لسلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور في الرياض، مما استدعى إعدام نحو 16 ألفًا من البط.

وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في باريس، في تقرير على موقعها الإلكتروني، نقلًا عن معلومات من السلطات السعودية: إن السلالة (إتش5إن8) أصابت وقتلت 14 طائرًا في موقع غير محدد في العاصمة السعودية.

وأضاف التقرير أنه تم إعدام باقي الطيور التي كانت معرضة للإصابة بالفيروس، من ضمن مجموعة مكونة من 60 ألف طائر.

وأصابت سلالات الفيروس الدواجن في عدد من الدول في أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة، وتصيب بعض أنواع المرض أيضًا الإنسان وتسبب الوفاة.

وفرضت السعودية هذا العام قيودًا على واردات الدواجن من دول، منها بلغاريا، في مسعى لمنع انتشار المرض.