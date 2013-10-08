400 ألف سعودي مصاب بانفصام الشخصية

الرياض - أفادت دراسة طبية حديثة أن نحو 400 ألف مواطن سعودي مصابون بانفصام الشخصية (شيزوفرينيا).
وذكر تقرير مصور نشرته صحيفة محلية إن 2 % من مواطني المملكة العربية السعودية -وعددهم نحو 20 مليون- مصابون بالمرض النفسي الخطير الذي يعرف بانفصام الشخصية.
ويسمع المصاب بانفصام الشخصية أصواتاً ويتكون لديه شعور بأن الآخرين من حوله يضمرون الشر له، ويرى مختصون أن احتمال الإصابة بهذا المرض تحدث لشخص من بين كل 100 ألف شخص.
وكانت جهات رسمية سعودية قد دقّت منذ سنوات ناقوس الخطر؛ إذ وجّه البرلمان السعودي أو ما يُعرف بمجلس الشورى في فبراير/شباط 2010 تحذيراً من الارتفاع الكبير في أعداد المرضى النفسيين وضياع حقوقهم.