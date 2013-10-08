400 ألف سعودي مصاب بانفصام الشخصية

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صحيفة محلية سعودية تنشر تقريراً تؤكد فيه أن 2 % من مواطني المملكة العربية السعودية مصابون بمرض انفصام الشخصية.