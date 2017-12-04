الإمارات تبدأ إقامة أول مركز لعلاج السرطان بـ”البروتون” في الشرق الأوسط

بدأت الإمارات في تنفيذ أول مركز لعلاج السرطان بتقنية (البروتون) في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وينفذ المشروع مؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، في أبوظبي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية العام المقبل.

وقال الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد، مستشار رئيس الإمارات والرئيس الأعلى للمؤسسة، الذي وضع حجر أساس المشروع الجديد اليوم، إن المركز الجديد يعطي أملًا كبيرًا لمرضى السرطان، خصوصًا وأن تقنية البروتون أثبتت نجاحًا كبيرًا في علاج الأورام، اذ تصل نسبة الشفاء باستخدام هذه التقنية، إلى معدلات عالية جدًا.

وأضاف الشيخ سلطان، للصحفيين اليوم الاثنين، أن المشروع سيسهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة متميزة للسياحة العلاجية في المنطقة، إذ من المقرر أن يستقبل المرضى من داخل الدولة وخارجها.

وقال الدكتور محمود طالب آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، إن المركز سيقدم الخدمات العلاجية الى 1300 مريض سنويًا من داخل الدولة وخارجها، موضحًا أن تقنية البروتون تتميز بأنها تصيب الخلايا السرطانية، دون أن تسبب تلفًا للخلايا والأنسجة المحيطة بها.

وينفذ المركز في منطقة الباهية في أبوظبي، بالتعاون مع شركة بروتون العالمية في بريطانيا وبالشراكة مع مجموعة الساير التجارية في الكويت ومجموعة الفردان الإماراتية، وتبلغ تكلفته 60 مليون دولار (220.3 مليون درهم).

وقال رئيس مجلس إدارة مركز بروتون في أبوظبي، الدكتور مهدي الفردان، إن المركز يعد الأول من نوعه في المنطقة وقارتي آسيا وأفريقيا، مؤكدا أهمية تقنية البروتون، التي حققت نجاحًا كبيرًا في علاج جميع أنواع السرطان، خاصة أورام الأطفال وسرطان البروستات.

وأضاف: اثبتت تقنية البروتون فاعلية كبيرة في علاج أورام العمود الفقري والقلب والدماغ، مع خفض كبير في الآثار الجانبية مقارنة بالعلاج التقليدي.

وتابع: “سيضم المركز فريقًا طبيًا بقيادة الدكتور كارول سيكورا، عميد كلية الطب في جامعة باكينغهام في المملكة المتحدة، والمستشار السابق في منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى أكثر من 100 من الكوادر الفنية المؤهلة والحاصلة على أعلى مستويات التدريب في علاج السرطان.