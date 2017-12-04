الكويت تدق ناقوس الخطر مع ارتفاع حالات الإصابة بالإيدز

كشفت مصادر في وزارة الصحة الكويتية، عن ارتفاع عدد المصابين بمرض الإيدز في البلاد، خلال العام الجاري.

وأوضحت المصادر أن “عدد الإصابات ارتفع من 290 حالة في 2016، إلى 350 حالة خلال العام الحالي، الأمر الذي يشكل تهديدًا للكويت”.

وأضافت أن “تقرير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز عن عام 2017 رصد ارتفاع معدل الإصابة في الكويت من 0.01 لكل 1000 نسمة من السكان عام 2010 إلى 0.02 لكل 1000 نسمة عام 2016″، وفقًا لصحيفة “الرأي” الكويتية.

وحذرت من أن “معدل هذا الارتفاع ينذر بخطر، يستدعي إعادة النظر في المنهجية وطرق التوعية التي تسير بها اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز”.

وتقول تقارير محلية إن: “أهم أسباب انتشار مرض الإيدز في الكويت يعود إلى الممارسات الجنسية غير الشرعية”.

وتحاول السلطات الكويتية المختصة الحد من انتشار هذا المرض، من خلال العديد من الإجراءات مثل مكافحة جرائم الدعارة والشذوذ الجنسي.

وتفرض الكويت شرط الفحص الطبي على جميع الوافدين إليها لمنع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، إضافة إلى إبعاد أي وافد مصاب بإحداها خارج البلاد بشكل فوري.

وتضم قائمة الأمراض المعدية الإيدز، والتدرن الرئوي، والتهاب الكبدي الوبائي (ب وج)، والجذام، والملاريا.