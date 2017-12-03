على عكس الاعتقاد السائد.. دراسة صينية تكشف عن فائدة كبيرة لتناول الجبن

كشفت دراسة طبية صينية أن استهلاك نحو 40 غرامًا من الجبن يوميًا يقلّص احتمالات الإصابة بنوبة قلبية، وذلك يناقض الاعتقاد السائد، بأن تناول الجبن يسبب أمراض القلب.

وأشارت الدراسىة الصادرة عن جامعة “سوشاو”، إلى أن الجبن “يفيد الأسنان أيضًا باحتوائه على فيتامين ك 2، وتناوله بشكل منتظم يساعد على الحماية من أمراض انسداد الشريان التاجي بنسبة 14%”.

وأوضح الباحثون في الجامعة، بأن دراستهم استندت إلى تجارب ودراسات غربية سابقة شملت أكثر من 200 ألف شخص، والتي أظهرت أن معظم الأشخاص الذين تناولوا الجبن بشكل منتظم، انخفضت احتمالات إصابتهم بجلطة بنسبة 10%.

وقالت الدراسة إن “السبب هو أن الجبن رغم أنه يحتوي على مستويات مرتفعة من الدهون المشبعة، إلا أن احتواءه على الكالسيوم يؤدي إلى منع امتصاص الجسم للكثير من الدهون، في حين يساعد أيضًا على رفع مستوى الكولسترول الجيد في الدم”.