رجل يحتاج إلى 20 لتر ماء يوميًا للبقاء على قيد الحياة (صور)

يعانى مارك ووبنهورست الذي يعمل مهندسًا معماريًا من مرض تمثيل غذائي نادر يسمي “مرض السكري الكاذب”، وهو ما يتسبب في العطش الشديد والتبول المفرط حيث تصل كمية الماء المهدورة من الجسم نتيجة تكرار عملية التبول في بعض الأحيان لـ20 لترًا يوميًا.

ويمثل هذا تهديدًا واضحًا لحياة مارك، حيث أصبح يتعين عليه شرب ما يقرب من 20 لترًا من الماء يوميًا للبقاء على قيد الحياة، وإلا سيموت نتيجة للجفاف الذي سيتعرض له جسده في غضون ساعات قليلة في حال عدم شرب كمية من الماء تعوض ما فقده جسده.

ووفقًا لموقع “أوديتي سنترال” الأمريكي يضطر المهندس المعماري الشاب لشرب زجاجة مياه أو أكثر قبل الخروج من المنزل، حيث أصبح العطش جزءًا لا يتجزأ من صراعه لأجل بقائه، فدائمًا ما يفشل جسده بالاحتفاظ بالمياة نظرًا لعدم تعامل كليته مع المياه التي يشربها وطردها من جسده بشكل سريع.

ولا يستطيع مارك التوقف عن شرب الماء مدة ساعة، وفي حالة عدم شرب المياه تظهر عليه أعراض الجفاف مثل تشقق الشفاه والدوخة والارتباك.

ويعاني الشخص الطبيعي من هذه الأعراض في حال عدم شرب السوائل مدة ثلاثة أيام متتالية.

ولا تتوقف متاعب هذا المرض على العطش فقط بل يعاني الشاب الألماني البالغ 35 عامًا من صعوبة النوم في ظل الإصابة بهذا المرض، حيث إنه لا يتمتع بفترة نوم تزيد على ساعتين نظرًا لحاجته الدائمة للدخول إلى المرحاض، وربما يصل عدد مرات دخوله إلى المرحاض خمسين مرة يوميًا.